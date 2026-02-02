Jean-Philippe Mateta ne signera pas à Milan

Matet-out. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Jean-Philippe Mateta ne rejoindra pas l’ AC Milan cet hiver. L’affaire sentait le roussi, c’est maintenant acté.

Comme le rapporte Sky Italia , des doutes avaient déjà été émis quant à l’état du genou de l’international français, retardant un accord entre le club milanais et Crystal Palace. Après des examens médicaux complémentaires non concluants, le transfert n’aura donc pas lieu. …

SW pour SOFOOT.com