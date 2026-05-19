Un derby reprend 19 heures plus tard en Suède

Le temps additionnel risque d’être salé. Örgryte recevait, ce lundi à 18h30, l’IFK Göteborg pour le compte de la huitième journée du championnat suédois. Une première pour ce derby depuis 2009 , car Örgryte vient seulement de remonter en première division. Problème : 19 heures plus tard, la rencontre n’a toujours pas rendu son verdict.

Le match va reprendre à la 39 e minute

En cause : des supporters de l’IFK qui ont eu la brillante idée de transformer le Gamla Ullevi en barbecue géant, brûlant écharpes et banderoles . De quoi « provoquer un incendie dans les tribunes et contraindre l’arbitre à interrompre la partie » , selon le porte-parole de la police Adam Isaksson Samara.…

EM pour SOFOOT.com