Un derby, deux grands corps malades

En quête d’un cinquième titre de champion d’Angleterre consécutif, Manchester City est en retard sur son tableau de marche avec huit points de moins que Liverpool. Son voisin United n’a pas non plus de quoi faire le beau, coincé en deuxième partie de tableau. Ce qui rend le derby dominical difficile à lire, et forcément excitant.

Comme on se retrouve ! Rúben Amorim et Pep Guardiola s’étaient quittés le 5 novembre sur un cinglant 4-1 en faveur du Portugais. Un mois s’est écoulé. Le bourreau du technicien catalan est désormais à la tête de Manchester United et s’apprête à plonger dans son premier derby dimanche (17h30). Pas dans la meilleure des positions puisque United est en plein ventre mou, à 10 points du podium et de la zone rouge. Mais City ne va pas beaucoup mieux, et ça, c’est une vraie nouveauté dans l’histoire récente du derby local.

Champion recherche défense désespérément

On pensait le quadruple champion d’Angleterre en titre requinqué par sa promenade contre Nottingham Forest le 4 décembre (3-0), mais il continue de creuser semaine après semaine. Bilan des dix derniers matchs ? Une victoire, deux nuls et sept défaites. Le cyborg Erling Haaland, qui reste sur « seulement » quatre buts en neuf matchs, est comme son collectif : en manque d’huile et de jus. À l’heure de recevoir leur voisin, les Skyblues , quatrièmes du championnat, peuvent se raccrocher à quelques branches. Notamment la montée en puissance espérée de Kevin De Bruyne, qui vient d’enchaîner trois titularisations, et leur forme un peu moins mauvaise à domicile (sept victoires, trois nuls, une défaite depuis le début de la saison).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com