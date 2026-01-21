 Aller au contenu principal
Un député demande à la FIFA de déplacer la Coupe du monde hors des États-Unis
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 00:26

Un député demande à la FIFA de déplacer la Coupe du monde hors des États-Unis

Un député demande à la FIFA de déplacer la Coupe du monde hors des États-Unis

Le Mondial remis en cause ? Alors que la Coupe du monde doit débuter dans moins de cinq mois en Amérique du nord, de plus en plus de voix s’élèvent contre l’organisation du tournoi sur le sol américain, au vu de la politique récente de Donald Trump . Ce mardi, le député LFI Eric Coquerel a appelé la FIFA à revoir ses plans, en faisant disputer les rencontres exclusivement au Canada et au Mexique.

Seriously, can we imagine playing @FIFAWorldCup in a country that attacks its “neighbors,” threatens to invade Greenland, strikes down international law, seeks to dismantle the UN, sets up a fascist and racist militia in its country, targets opposition groups, prohibits fans from……

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
