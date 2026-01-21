Fin d'une série vieille de plus d'une décennie pour le PSG

Presque treize ans que l’on n’avait pas vu ça. Battu sur la pelouse du Sporting, le PSG n’avait plus rendu les armes face à un club issu d’un championnat hors top 5 européen (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A) depuis décembre 2013 et un revers sur la pelouse… de Benfica. Une rencontre qui plus est disputée avec une équipe remaniée, l’équipe de Laurent Blanc étant assurée de terminer à la première place de la poule avant même le coup d’envoi.

32 - Le Paris SG a perdu son premier match de Ligue des Champions contre une équipe évoluant dans un championnat hors du Top 5 européen depuis décembre 2013 (1-2 v Benfica), soit la fin d'une série de 32 rencontres du genre sans défaite. Crucifié. #SCPPSG pic.twitter.com/r7ZYHseibd…

TB pour SOFOOT.com