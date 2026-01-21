 Aller au contenu principal
Le PSG et les défaites du mercato
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 01:40

Au-delà des performances relativement coupables de ses recrues estivales à Lisbonne, le PSG semble buté sur la justesse, au moins numérique, d’un effectif qui n’a certainement pas assez été renforcé cet été. Luis Campos ferait mieux de ne pas chômer d'ici fin janvier.

Il y avait quelque chose de paradoxal à voir la feuille de match du Paris Saint-Germain avant le coup d’envoi face au Sporting. Des sept remplaçants, on trouvait seulement cinq joueurs de champ : Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Noah Nsoki. Certes, Paris comptait ses absents. Des CANeurs encore en vadrouille, Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi ; des blessés, Joao Neves, Kang-in Lee et Quentin Ndjantou ; et même Lucas Hernandez, suspendu. Pourtant, ce qui a crevé les yeux à Lisbonne, ce ne sont pas les absents, ce sont plutôt les deux recrues hivernales, ramenées à coup de millions et qui n’ont pas brillé.

Trouver la juste mesure

On l’a compris depuis de longs mois, la fête du slip c’est fini. Plus question de se coucher devant les demandes salariales faramineuses de ses joueurs (coucou Gianluigi Donnarumma) et plus question non plus de se lancer dans des paris fous qui coûtent des dizaines de millions. Lucas Chevalier et Zabarnyi ont certes coûté cher, mais leur recrutement se voulait travaillé, réfléchi et surtout efficace. Au stade José Alvalade, ni l’un ni l’autre n’ont coché ces cases. D’un coup, le mercato d’été 2025 regarde de bien bas celui de 2024, des Doué, Pacho ou encore Neves.…

Par Julien Faure, au Stade José Alvalade pour SOFOOT.com

