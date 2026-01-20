Luis Enrique dépité après la défaite du PSG au Sporting

Encore un rappel que dominer, c’est pas gagner. Malgré une première période très aboutie, le PSG est tombé sur la pelouse du Sporting après deux coups du sort en fin de partie. Si Khvicha Kvaratskhelia avait égalisé, les Parisiens auront été plombés par leur inefficacité , comme à l’automne 2024. « C’est très facile d’expliquer pourquoi (le PSG a perdu) : ils ont marqué deux buts et nous, un seul » , ne pouvait que constater Luis Enrique après coup au micro de Canal+.

"Pendant tout le match on a été très supérieurs à l'adversaire" 👀 La réaction de Luis Enrique après la défaite du PSG face au Sporting, et elle vaut le détour 😅#SCPPSG | #UCL pic.twitter.com/e0AoKbOzvm…

TB pour SOFOOT.com