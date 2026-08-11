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Un départ d'incendie près du Groupama Stadium avant OL-Sparta
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 20:57
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Un départ d'incendie près du Groupama Stadium avant OL-Sparta

Un départ d'incendie près du Groupama Stadium avant OL-Sparta

Belle frayeur aux abords du Groupama Stadium. Un début d’incendie s’est déclenché près d’une ligne de tramway une heure avant le coup d’envoi d’OL-Sparta, nécessitant l’intervention des pompiers pour éviter que les flammes ne se propagent plus. Vite maîtrisé, le petit incendie a très probablement été causé par un mégot de cigarettes mal éteint par un supporter lyonnais peu méfiant.

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