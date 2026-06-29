La piste Yan Diomandé à Paris refroidit

Marcel chafouin. Directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer s’est exprimé dans les colonnes de Blid sur le cas de Yan Diomandé, courtisé par le Paris Saint-Germain pendant ce mercato estival. Alors que l’ailier ivoirien de 19 ans aurait même fait de Paris sa priorité et se serait déjà mis d’accord sur un possible contrat de cinq ans, Schäfer affirme que « Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine et nous ne transigerons pas à ce sujet. »

Une année de plus à Leipzig ?

Brillant cette saison et redoutable avec les Éléphants depuis le début de la Coupe du monde, Yan Diomandé est l’un des joueurs scrutés par les plus grands clubs pendant ce mercato. En vendant sa pépite dès cet été, le RB Leipzig pourrait donc encaisser un gros chèque. Pas encore prêt à récupérer des liasses de biftons, le DS du RB Leipzig assure « que le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. » …

MBC pour SOFOOT.com