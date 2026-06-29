Le meilleur gardien d'Autriche signe à Reims
Une annonce à la Star Wars pour le prochain gardien de la galaxie rémoise. Après le transfert record d’Ewen Jaouen à Newcastle, le Stade de Reims a annoncé la venue de deux gardiens. Le pressenti titulaire, c’est Tom Ritzy Hülsmann, élu meilleur portier du championnat d’Autriche, qui rejoint la Champagne jusqu’en 2031 pour une somme comprise entre 2,5 millions et 3 d’euros selon le journal local l’Union. Une vente record pour le TSV Hartberg, dernier 6 e de Bundesliga autrichienne qui l’avait acheté 1,8 million d’euros au Bayern Munich à l’été 2025.
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