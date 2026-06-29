Adrien Rabiot parle encore de la pelouse du MetLife Stadium

Un indice sur la composition du milieu des Bleus face à la Suède ?

Envoyé par le staff Bleus face à la presse à la veille du seizièmes de finale des Bleus face à la Suède, Adrien Rabiot a été questionné sur sa « préférence » éventuelle entre Manu Koné et Aurélien Tchouaméni, à ses côtés au milieu de terrain : « Aurélien aime bien se placer un peu plus bas, être le plus relanceur des deux milieux, parfois même entre les centraux. Manu a plus cette capacité à se projeter ballon au pied, trouver des passes qui cassent les lignes, en étant un peu plus à la finition. Il faut s’adapter, mais c’est facile de jouer avec les deux. Il y a une bonne entente pour ma part avec chacun, et même chose entre eux deux, on l’a vu contre la Norvège. » …

TD, au Gillette Stadium de East Foxborough pour SOFOOT.com