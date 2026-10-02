Un Danois célèbre comme Cristiano Ronaldo et repousse Jorge Jesus

Un fan trop envahissant. Rasmus Højlund s’est d’abord distingué sportivement ce jeudi soir, lors de la rencontre entre le Danemark et le Portugal (2-4), en inscrivant le but de l’égalisation pour sa sélection en début de seconde période.

Tout pour Cristiano Ronaldo

Un superbe ballon piqué au-dessus de Diogo Costa avant une célébration que l’on attendait forcément de la part d’un joueur danois : celle de Cristiano Ronaldo, évidemment, comme un hommage après le départ de l’attaquant portugais du rassemblement.…

MB pour SOFOOT.com