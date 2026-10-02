Les joueurs portugais réduits au silence sur l'affaire Cristiano Ronaldo

La victoire ne rend pas bavard. Après le succès du Portugal face au Danemark lors de la troisième journée de la Ligue des nations (2-4) , les médias lusitaniens s’attendaient peut-être à ce que les langues se délient chez les joueurs. Ils ont préféré ne pas se montrer trop loquaces au sujet de Cristiano Ronaldo et de sa fuite.

Les joueurs ne pouvaient pas parler de l’affaire Ronaldo

Voyez le défenseur de Villarreal Renato Veiga : « Je suis très proche de Cris. Il sait toute l’affection que je lui porte mais j’ai reçu des indications pour ne pas parler de ce sujet . Je ne peux pas. » Secret défense.…

MB pour SOFOOT.com