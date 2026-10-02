La FFF souhaiterait créer un Hall of Fame
Ce mur fera-t-il 9,15m ? D’après des informations livrées par Canal+, la Fédération française de football (FFF) souhaiterait créer un Hall of Fame afin d’honorer les figures du ballon hexagonal. Ce cadre serait prévu pour les prochains mois et devrait être disposé au siège de la FFF ou du moins à proximité.
Embed t.co…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer