Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona
Ludi dribler , dribbleur fou dans sa langue natale. Lors du match face au Panama, Martin Baturina a réalisé une performance assez rare pour être soulignée. Le milieu offensif de Côme, buteur face à l’Angleterre (4-2), a réussi ses 6 dribbles et a provoqué 7 fautes lors de la victoire de son équipe (0-1). Du jamais vu depuis Diego Maradona face à la Belgique, le 13 juin 1982 en phase de poules, avec 6 dribbles et 8 coups de sifflets obtenus en prime (Opta).
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