Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire
Victor Hugo a eu un hommage national en France, la Pulga aura le droit à un anniversaire national en Argentine. Pour les 39 berges de Lionel Messi ce mercredi, l’octuple Ballon d’or va recevoir un cadeau très particulier : toute l’Argentine est invitée à chanter à sa gloire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.
C’est à l’initiative du présentateur et animateur Rodolfo Barri que le #CumpleLeo a fait son apparition sur les réseaux sociaux. …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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