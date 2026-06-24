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Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 14:22

Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire

Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire

Victor Hugo a eu un hommage national en France, la Pulga aura le droit à un anniversaire national en Argentine. Pour les 39 berges de Lionel Messi ce mercredi, l’octuple Ballon d’or va recevoir un cadeau très particulier : toute l’Argentine est invitée à chanter à sa gloire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

C’est à l’initiative du présentateur et animateur Rodolfo Barri que le #CumpleLeo a fait son apparition sur les réseaux sociaux.

EM pour SOFOOT.com

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