Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire

Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire

Victor Hugo a eu un hommage national en France, la Pulga aura le droit à un anniversaire national en Argentine. Pour les 39 berges de Lionel Messi ce mercredi, l’octuple Ballon d’or va recevoir un cadeau très particulier : toute l’Argentine est invitée à chanter à sa gloire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

C’est à l’initiative du présentateur et animateur Rodolfo Barri que le #CumpleLeo a fait son apparition sur les réseaux sociaux. …

EM pour SOFOOT.com