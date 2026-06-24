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Le passage raté de l'OM devant la DNCG
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 14:18

Le passage raté de l'OM devant la DNCG

Le passage raté de l'OM devant la DNCG

Passer devant la DNCG n’est jamais le meilleur moment pour un club. Si, en plus, tu as le culot d’arriver en retard, là, c’est tendre la joue. Selon L’Équipe , Stéphane Richard est arrivé seul et avec 20 minutes de retard au siège de la LFP, mardi matin, pour défendre le dossier de l’OM devant le gendarme financier du football français.

Le club marseillais a finalement écopé d’un sursis à statuer, dans l’attente d’éléments complémentaires. Traduction : la DNCG n’a pas encore sorti le carton rouge, mais elle a clairement demandé à l’OM de revenir avec une copie plus propre. L’instance souhaiterait notamment des projections financières plus cohérentes, alors que le club se dirige vers une cure d’austérité.

MJ pour SOFOOT.com

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