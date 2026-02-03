Un convoi des forces syriennes entre dans Qamishli

Un convoi des forces de sécurité syriennes a pénétré mardi à Qamishli, ville du nord-est de la Syrie jusqu'ici contrôlée par les Kurdes, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu annoncé vendredi entre Damas et les FDS (Forces démocratiques syriennes).

Le convoi s'est rendu directement dans une zone de sécurité à l'intérieur de la ville pour des discussions avec de hauts responsables de l'entité autonome kurde formée pendant la guerre civile, ont pu constater les journalistes de Reuters.

Les forces gouvernementales devraient s'installer dans plusieurs bâtiments administratifs et au sein de l'aéroport de la ville, ont déclaré un responsable syrien et une source sécuritaire kurde.

Des véhicules du ministère syrien de l'Intérieur se sont également déployés lundi à Hassaké, autre bastion kurde situé à 80 km environ au sud de Qamishli.

L'accord du 30 janvier a mis fin à une offensive victorieuse des forces de Damas contre les FDS en début d'année dans le nord et l'est de la Syrie. Il prévoit un cessez-le-feu global et l'intégration progressive des organes militaires et administratifs kurdes dans l'État syrien.

Les États-Unis et la France, impliqués dans la médiation, ont salué cet accord comme une étape historique vers l'unité et la réconciliation en Syrie.

Les FDS, qui ont joué un rôle décisif dans la lutte contre l'organisation de l'Etat islamique au cours des années 2010, ont dû s'adapter à la nouvelle donne créée par le soutien affiché de l'administration de Donald Trump au président syrien Ahmed al Charaa, un ancien commandant islamiste qui a désormais ramené la quasi-totalité de la Syrie sous l'autorité de Damas.

Plusieurs centaines d'habitants de villages arabes situés à la périphérie de Qamishli ont salué mardi l'arrivée des forces gouvernementales syriennes, se félicitant de la reprise en main de la région par Damas en estimant avoir été marginalisés par l'administration kurde.

Des accusations rejetées par les dirigeants kurdes, dont la communauté a été largement réprimée sous le règne des Assad.

