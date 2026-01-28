 Aller au contenu principal
Un contrat à vie pour Luis Enrique au PSG ?
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 09:40

Heureux comme un Luis en France. Après une saison magistrale sur le banc parisien, soldée par six trophée, Luis Enrique fait l’unanimité au PSG. Alors que son contrat expire en 2027, Le Parisien rapporte que les négociations sont entamées entre les deux parties en vue d’une prolongation .

Nasser Al-Khelaïfi ferait même de ce dossier sa grande priorité , souhaitant que le technicien asturien garde les clefs du camion bleu et rouge le plus longtemps possible. Même son de cloche chez le principal intéressé, qui se dit très heureux à Paris et au PSG . L’entraîneur parisien prend également plaisir à travailler avec Luis Campos, dont le bail s’étend jusqu’en 2030.…

CMF pour SOFOOT.com

