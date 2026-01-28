 Aller au contenu principal
Sur quelles chaîne suivre les matchs de Ligue des champions des clubs français ?
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 11:02

Du football comme s’il en pleuvait. Ce mercredi soir, la phase de ligue de la Ligue des champions donnera son verdict . Après sept journées durant lesquelles le PSG, l’OM et l’AS Monaco se sont frottés au gratin européen, cette soirée promet d’être haletante. Le PSG finira-t-il dans le top 8 ? Marseillais et Monégasques seront-ils barragistes ? Pour avoir la réponse en direct à ces questions, rendez-vous sur les différents canaux de Canal+.

Trois chaînes TV de Canal + pour les trois clubs tricolores

Pas de doute sur l’horaire du coup d’envoi : tous les matchs débuteront à 21 heures. Pour regarder le multiplex des 18 rencontres, ce sera sur Canal+. En revanche, pour s’exalter (ou soupirer) devant les performances des clubs français, voici le programme : PSG-Newcastle sera Canal+ Foot, Bruges-OM sur Canal+ Sport et Monaco-Juventus sur Canal+ 360.

