Robert Lewandowski pourrait égaler un record de Lionel Messi

Old but goal . À 37 ans, Robert Lewandowski a rendez-vous avec l’histoire du ballon rond ce mercredi soir. Selon les informations du Mundo Deportivo, le Polonais pourrait égaler un record de Lionel Messi s’il venait à scorer contre le FC Copenahgue. La prouesse en question ? Planter contre 40 équipes différentes en Ligue des champions.

Une efficacité qui se lit dans la durée

S’il n’a pas encore atteint les sommets définis par le génie argentin, l’ancien serial buteur du Bayern Munich a déjà fait mieux que Cristiano Ronaldo qui compte 38 victimes. En faisant trembler les filets contre le Slavia Prague le 21 janvier dernier (1-4), Lewy a dépassé la star portugaise et n’est désormais plus qu’ à une longueur de La Pulga. …

SW pour SOFOOT.com