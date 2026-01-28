Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Tammy Abraham fait son retour à Aston Villa
information fournie par So Foot•28/01/2026 à 10:24
Tammy Abraham fait son retour à Aston Villa
Un Tammy qui vous veut du bien. Solide troisième de Premier League,
Aston Villa a annoncé ce mardi soir le recrutement de l’avant-centre Tammy Abraham, en provenance du Beşiktaş.
Seven years on... he's back ✍️#AbrahamAgain pic.twitter.com/GEwLmzzkAI…
