Tammy Abraham fait son retour à Aston Villa
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 10:24

Un Tammy qui vous veut du bien. Solide troisième de Premier League, Aston Villa a annoncé ce mardi soir le recrutement de l’avant-centre Tammy Abraham, en provenance du Beşiktaş.

Seven years on... he's back ✍️#AbrahamAgain pic.twitter.com/GEwLmzzkAI…

CMF pour SOFOOT.com

Sport
