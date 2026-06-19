« Sous mon kilt, je mettais un short de compression moulant »

Pendant 109 jours, au départ de Los Angeles, Craig Ferguson a marché, traversant la vallée de la Mort, franchissant les montagnes Rocheuses puis parcourant les plaines du Midwest en espérant arriver à l’heure à Boston pour voir l’Écosse remporter son premier match en Coupe du monde. Et il l’a fait en kilt. Alors à côté de ça, une interview...

Craig, d’où vient cet appétit pour les conneries?

Probablement de là d’où je viens, Paisley, en Écosse. Je dis toujours que c’est un petit endroit, mais c’est en réalité la plus grande ville non dotée du statut de ville ( « town » ) du pays, une ville dont je suis incroyablement fier. Toute ma famille a toujours vécu à Paisley. Cet endroit a produit des personnages légendaires comme les chanteurs Paolo Nutini ou Gerry Rafferty. Moi, j’ai toujours été un peu aventureux, un peu fou aussi. Je suis supporter de Saint-Mirren, et Iker Casillas était mon idole absolue quand j’étais plus jeune, alors j’ai décidé d’être moi-même gardien de but pour un petit club local, Glendale, où j’ai joué de mes 6 à mes 20 ans (il en a 22, NDLR) . Ça vous dit déjà tout ce qu’il faut savoir ! Plus âgé, j’ai simplement poussé ça à l’extrême. Ma mère travaille pour la municipalité, dans les services locaux, et mon père à l’aéroport, il a été bagagiste. Moi, j’ai décidé de voyager. (Sourire.) …

Par Théo Denmat, à Boston pour SOFOOT.com