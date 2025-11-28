 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un coach viré après avoir diffusé les tarifs de la cocaïne dans le mauvais groupe WhatsApp
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 14:47

Un coach viré après avoir diffusé les tarifs de la cocaïne dans le mauvais groupe WhatsApp

Un coach viré après avoir diffusé les tarifs de la cocaïne dans le mauvais groupe WhatsApp

Il n’a pas eu le nez creux.

Mercredi, un entraîneur d’un club de Belfast en d’Irlande du Nord a publié les tarifs de la cocaïne dans la conversation de groupe WhatsApp d’une ligue junior, rapporte The Guardian. On y trouve la liste des prix pour des « sachets purs et conformes », les horaires, lieux de rencontre, la possibilité d’un paiement en espèces……

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roberto De Zerbi a passé deux nuits blanches avant OM-Newcastle
    Roberto De Zerbi a passé deux nuits blanches avant OM-Newcastle
    information fournie par So Foot 28.11.2025 15:32 

    Les coups de maître demandent de l’énergie. Avec sa victoire face à Newcastle (2-1) ce mardi, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’oxygène. En Ligue des champions, les Phocéens sont virtuellement barragistes et ont désormais leur destin entre leurs mains. ... Lire la suite

  • Wojciech Szczęsny : « J’ai joué ma première saison gratuitement au Barça »
    Wojciech Szczęsny : « J’ai joué ma première saison gratuitement au Barça »
    information fournie par So Foot 28.11.2025 15:26 

    Les Philips Morris étaient offertes. La fumette, les blessures, ses parents et une année en tant que bénévole du côté de Barcelone… Wojciech Szczęsny est revenu sur des moments marquants de sa carrière, notamment sur sa période blaugrana , dans une interview accordée ... Lire la suite

  • Vincent Kompany vole au secours de Manuel Neuer
    Vincent Kompany vole au secours de Manuel Neuer
    information fournie par So Foot 28.11.2025 15:19 

    You’ll never walk… ah non, mauvais club allemand. En perdant le choc européen contre Arsenal (3-1), le Bayern a laissé aux Gunners la place de leader de la phase de ligue de C1 et de vraie meilleure équipe du moment sur le Vieux continent. … VM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • En 2026, votez Coco Tolisso !
    En 2026, votez Coco Tolisso !
    information fournie par So Foot 28.11.2025 12:57 

    Quelques jours après l’enflammade au sujet du retour sur un terrain de Paul Pogba, Corentin Tolisso a montré qu’il était le milieu champion du monde 2018 le plus en forme. Ses buts en pagaille et son rôle plus offensif ne lui ont pas fait oublier son art pour les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank