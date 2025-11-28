Un coach viré après avoir diffusé les tarifs de la cocaïne dans le mauvais groupe WhatsApp
Il n’a pas eu le nez creux.
Mercredi, un entraîneur d’un club de Belfast en d’Irlande du Nord a publié les tarifs de la cocaïne dans la conversation de groupe WhatsApp d’une ligue junior, rapporte The Guardian. On y trouve la liste des prix pour des « sachets purs et conformes », les horaires, lieux de rencontre, la possibilité d’un paiement en espèces……
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
