Un coach légendaire de l'Ajax et du Barça a candidaté pour devenir le sélectionneur de l’Allemagne
La sagesse des anciens.
Invité dans l’émission Pauw & De Wit , Louis van Gaal a lâché un petit missile : il était candidat au poste de sélectionneur de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026. « J’ai 74 ans. Je ne pense pas qu’une grande nation me prenne encore. J’étais en lice. C’était l’Allemagne. Ils peuvent le nier, mais je le dis quand même. » Tout en précisant qu’il savait très bien que la Mannschaft ne prendrait jamais un coach étranger.…
MH pour SOFOOT.com
