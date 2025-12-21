Un coach français licencié à 4 jours de Noël
Les cadeaux, c’est le 25, pas avant.
Les London City Lionesses ont décidé de licencier Jocelyn Prêcheur ce dimanche, à quatre jours de Noël… Arrivé en juin 2024, l’entraîneur français a contribué à écrire l’histoire du club en montant en Women’s Super League au printemps dernier. Le promu, qui compte dans ses rangs des joueuses confirmées comme Nikita Parris, Grace Geyoro et Saki Kumagai, occupe une honorable sixième place à l’heure actuelle , avec 15 points en 11 matchs.…
QB pour SOFOOT.com
