Un coach français du Mondial trouve une nouvelle sélection

L’art de parfaitement retomber sur ses pattes. Quelques heures après avoir quitté la sélection haïtienne, Sébastien Migné est officiellement le nouveau sélectionneur du Gabon . Les Panthères n’ont toutefois pas précisé la durée du contrat signé par le technicien français.

Dans son communiqué, la fédération gabonaise a salué un homme qui connaît « parfaitement le continent africain ». Il aura en tout cas fort à faire dans une sélection en baisse de niveau constant ces dernières années.…

ABS pour SOFOOT.com