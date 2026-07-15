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Pierluigi Collina répond à Didier Deschamps
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 20:08

Pierluigi Collina répond à Didier Deschamps

Pierluigi Collina répond à Didier Deschamps

La contre-attaque. Après la demi-finale perdue dans les grandes largeurs par l’équipe de France contre l’Espagne, Didier Deschamps a préféré critiquer l’arbitrage : « Je pose une question et je ne vais pas y répondre : ‘Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ?’ »

« Nos arbitres sont de classe mondiale »

Pierluigi Collina, directeur de l’arbitrage à la FIFA, lui a aussitôt répondu dans une déclaration transmise à L’Équipe , assurant que le Salvadorien Iván Barton était « absolument » au niveau attendu pour un tel match.…

EL pour SOFOOT.com

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