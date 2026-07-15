La Roja a provoqué des tremblements de terre
Surnaturel. En plus d’avoir donné le tournis à l’équipe de France, la Roja a fait trembler l’Espagne de joie… même la Catalogne. Le sismologue Jordi Diaz Cusi a révélé les résultats de l’activité sismique dans la ville de Sabadell , en banlieue de Barcelone, prouvant que les deux buts espagnols ont provoqué une nette hausse de celle-ci.
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