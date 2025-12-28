Un coach de Ligue 1 débarqué
Le décès de Brigitte Bardot fait des dégâts.
À 110 bornes de Saint-Tropez, Nice a également le droit a son tremblement de terre du 28 décembre. Franck Haise n’est plus l’entraîneur de Aiglons. Comme l’informe L’Équipe , l’entraîneur des 13 èmes de Ligue 1 s’est mis d’accord avec ses dirigeants pour quitter son poste. Début décembre, pourtant, l’ancien coach de Lens avait annoncé qu’il souhaitait rester sur le banc niçois. Claude Puel pourrait prendre sa succession. Il a déjà entraîné Nice, entre 2012 et 2016.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
