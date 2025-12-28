 Aller au contenu principal
Un coach de Ligue 1 débarqué
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 16:19

Le décès de Brigitte Bardot fait des dégâts.

À 110 bornes de Saint-Tropez, Nice a également le droit a son tremblement de terre du 28 décembre. Franck Haise n’est plus l’entraîneur de Aiglons. Comme l’informe L’Équipe , l’entraîneur des 13 èmes de Ligue 1 s’est mis d’accord avec ses dirigeants pour quitter son poste. Début décembre, pourtant, l’ancien coach de Lens avait annoncé qu’il souhaitait rester sur le banc niçois. Claude Puel pourrait prendre sa succession. Il a déjà entraîné Nice, entre 2012 et 2016.…

UL pour SOFOOT.com

Sport
