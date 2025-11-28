Un club maltais bat un club gibraltarien, Mayence tombe contre un club roumain

Le numéro 6 de Zrinjski, c’est fort de ouf !

Ħamrun-Lincoln en Coupe d’Europe, ça valait le détour, non ? Les Maltais du Ħamrun Spartans, qui avaient déjà participé à l’ancienne Coupe des clubs champions dans les années 1980, sont sortis vainqueurs du duel des petits poucets après une belle partie de boxe et deux cartons rouges (3-1) . Dans les années 1980 et 1990 , le club avait déjà fait plusieurs apparitions européennes, avec notamment quatre participations à l’ancienne Coupe des clubs champions . Ils enregistrent leur première victoire en Ligue Conférence, alors que les Gibraltariens de Lincoln avaient déjà gagné, fin octobre.…

UL pour SOFOOT.com