Un club historique remonte en Liga

ILS REVIENNENT ! Santander a assuré son retour en Liga ce samedi en dominant Valladolid (4-1). L’équipe d’Asier Villalibre, ancien chouchou de l’Athletic Club, caracole en tête de LaLiga 2. Le Racing compte sept points d’avance sur le troisième, Almeria, à deux journées de la fin, et est donc assuré de finir premier ou deuxième . Battu en demi-finales des play-offs l’an dernier, Santander retrouvera l’élite au mois d’août, une première depuis 2012, après avoir passé sept saisons en D2 et autant en D3 .

En revanche, tout reste possible derrière. La Corogne est en pole position pour la deuxième place , synonyme d’accession directe : en cas de victoire contre Andorra dimanche, le Depor prendra trois points d’avance sur ses rivaux. Almeria, Malaga, Las Palmas et Castellon sont virtuellement barragistes , mais Burgos (7 e ) et Eibar (8 e ) sont en embuscade et peuvent encore se hisser dans la zone des play-offs pour la montée.…

QB pour SOFOOT.com