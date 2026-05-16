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Soirée cauchemar pour Al-Nassr et Ronaldo
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 21:45

Soirée cauchemar pour Al-Nassr et Ronaldo

Soirée cauchemar pour Al-Nassr et Ronaldo

Le syndrome Benfica 2013. Al-Nassr a raté une occasion en or de soulever un trophée samedi. Grand favori de la Ligue des champions 2 (l’équivalent asiatique de la Ligue Europa) avec dix victoires en dix matchs jusque-là, le club saoudien a trébuché en finale contre le Gamba Osaka (0-1). Le seul but de la rencontre a été l’œuvre de Deniz Hümmet (29 e ). La bande de Cristiano Ronaldo, João Felix et Kingsley Coman a multiplié les tentatives (19 tirs à 3), mais sans jamais trouver la faille.

Quelques heures plus tôt, Al-Hilal a réduit l’écart en championnat grâce à sa victoire contre le Neom d’Alexandre Lacazette (2-0). Al-Nassr ne compte donc plus que deux points d’avance sur son dauphin avant l’ultime journée de Saudi Pro League, programmée jeudi soir . Al-Nassr recevra Damac (15 e ), tandis que Al-Hilal se déplacera sur la pelouse d’Al Fayha (10 e ).…

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