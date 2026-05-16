Bordeaux ne montera pas en Ligue 3

Tout ça pour ça… Les Girondins de Bordeaux devront passer une saison de plus en quatrième division . Le contrat était clair ce samedi : battre Avranches et espérer un faux pas du leader, La Roche-sur-Yon , pour terminer premier du groupe. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Les hommes de Rio Mavuba ont concédé le nul après avoir mené 1-3. Dans le même temps, La Roche a fait le job en gagnant sur la pelouse de Locminé (0-2). C’est donc le club vendéen qui accède à la Ligue 3, comme Thionville et l’AS Cannes .

Les Cannois n’avaient qu’un point d’avance sur Nîmes, et étaient donc sous pression pour cette dernière journée. Ils ont cependant assuré en battant l’US Lusitanos (2-0), pendant que les Crocos s’imposaient à Limonest (2-3). Les passages devant la DNCG pourraient offrir une chance de repêchage au meilleur deuxième … et c’est Bourges qui se retrouve dans cette position, devant Bordeaux et Nîmes. Si un club de N1 est relégué administrativement, Châteauroux sera repêché en priorité. Si deux clubs de N1 sont sanctionnés, Bourges montera aussi dans l’ascenseur.…

QB pour SOFOOT.com