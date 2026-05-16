 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bordeaux ne montera pas en Ligue 3
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 20:20

Bordeaux ne montera pas en Ligue 3

Bordeaux ne montera pas en Ligue 3

Tout ça pour ça… Les Girondins de Bordeaux devront passer une saison de plus en quatrième division . Le contrat était clair ce samedi : battre Avranches et espérer un faux pas du leader, La Roche-sur-Yon , pour terminer premier du groupe. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Les hommes de Rio Mavuba ont concédé le nul après avoir mené 1-3. Dans le même temps, La Roche a fait le job en gagnant sur la pelouse de Locminé (0-2). C’est donc le club vendéen qui accède à la Ligue 3, comme Thionville et l’AS Cannes .

Les Cannois n’avaient qu’un point d’avance sur Nîmes, et étaient donc sous pression pour cette dernière journée. Ils ont cependant assuré en battant l’US Lusitanos (2-0), pendant que les Crocos s’imposaient à Limonest (2-3). Les passages devant la DNCG pourraient offrir une chance de repêchage au meilleur deuxième … et c’est Bourges qui se retrouve dans cette position, devant Bordeaux et Nîmes. Si un club de N1 est relégué administrativement, Châteauroux sera repêché en priorité. Si deux clubs de N1 sont sanctionnés, Bourges montera aussi dans l’ascenseur.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lyon fonce (encore) en finale
    Lyon fonce (encore) en finale
    information fournie par So Foot 16.05.2026 19:56 

    OL Lyonnes 8-0 Nantes Buts : Dumornay (46 e , 60 e ), Becho (50 e ), Renard (53 e ), Heaps (67 e ), Hegerberg (80 e S.P., 89 e ), Bacha (84 e ) En route vers le quadruplé ? Vainqueur des deux coupes nationales et qualifié pour la finale de la Ligue des champions, ... Lire la suite

  • Benatia fait ses adieux
    Benatia fait ses adieux
    information fournie par So Foot 16.05.2026 19:42 

    L’heure de se dire adieu. L’Olympique de Marseille confirme ce samedi que Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur du football lundi 18 mai , au lendemain du dénouement de la saison de Ligue 1. L’international marocain avait démissionné en février , avant ... Lire la suite

  • Xabi Alonso prêt à rebondir en Angleterre ?
    Xabi Alonso prêt à rebondir en Angleterre ?
    information fournie par So Foot 16.05.2026 19:10 

    Alors ça… Les déboires d’Arne Slot auraient pu ouvrir la porte à un retour de Xabi Alonso à Liverpool, mais le club du Merseyside semble décidé à garder le coach néerlandais. Cela n’empêchera pas forcément l’Espagnol de remettre les pieds en Angleterre. Selon RMC ... Lire la suite

  • Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison
    Malgré 36 buts, Kane n'est pas le joueur de la saison
    information fournie par So Foot 16.05.2026 18:45 

    Il va devoir louer un box pour ranger tout ça. Récompensé aux Trophées UNFP lundi, Michael Olise a récupéré un nouveau trophée ce samedi : celui de meilleur joueur de la saison en Bundesliga . Le maestro du Bayern a signé 15 buts et 19 passes décisives en championnat. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank