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Un club français ferme ses portes après une liquidation judiciaire
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 14:26

Un club français ferme ses portes après une liquidation judiciaire

Un club français ferme ses portes après une liquidation judiciaire

Une pensée pour la Ligue 2 des années 1990-2000. Le tribunal de Lille a tiré un trait sur l’histoire footballistique de Wasquehal en liquidant le club judiciairement. En proie à un monceau de difficultés financières depuis plusieurs années, notamment en raison de la mauvaise gestion de ses anciens dirigeants, le Wasquehal FC a vu la situation s’empirer de jour en jour depuis le début de l’année, sans pouvoir changer les choses.

Placé en redressement judiciaire le 15 mai dernier, la veille du maintien sportif des Jaune et Noir en National 2, puis relégué administrativement au niveau régional le 19 mai sur décision de la DNCG, la liquidation, ce jour, renvoie le club dans les bas-fonds du football français.…

TC pour SOFOOT.com

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