Le maire de New York termine un discours par une citation de Mario Balotelli

Super Mario bientôt dans les programmes de philo. À une semaine du début de la Coupe du monde, le maire de New York Zohran Mamdani a effectué un discours sur l’organisation de la compétition. Le fan d’Arsenal s’est notamment exprimé sur la sécurité et le maintien de l’ordre dans la Big Apple avant de conclure sa prose sur une citation de Mario Balotelli.

« Quand je marque, je ne célèbre pas, car je ne fais que mon travail »

« Je terminerai par cette citation de Mario Balotelli, l’un des plus grands buteurs de ces dernières années : « Quand je marque, je ne célèbre pas, car je ne fais que mon travail. Quand un facteur distribue le courrier, célèbre-t-il ? Si New York organise une Coupe du Monde réussie, sécurisée et sans accroc, allons-nous la célébrer ? Non, car nous ne faisons que notre travail.» …

MBC pour SOFOOT.com