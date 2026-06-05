Le nul de la Roja face à l’Irak fait réagir la presse espagnole
Les oreilles doivent siffler dans les rangs de la Roja . Après le surprenant match nul face à l’Irak (1-1), futur adversaire des Bleus, la presse espagnole n’a franchement pas apprécié la prestation des champions d’Europe . Se sont-ils passés le mot ? En tout cas, ils n’ont pas levé le pied sur les métaphores gastronomiques. Un « match décaféiné » pour Mundo Deportivo et « un gaspacho sans tomate ni concombre » et « une rencontre insipide » déplore AS .
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