Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Un club féminin français placé en liquidation judiciaire
information fournie par So Foot•07/07/2026 à 14:30
Un club féminin français placé en liquidation judiciaire
Chute vertigineuse. Deux ans seulement après sa demi-finale de play-offs,
la section féminine de Dijon est placée en liquidation judiciaire a annoncé le club ce mardi
, comme pressenti depuis plusieurs mois désormais.
par Julien Pretot Si elle a su démontrer sa puissance offensive, sa patience et ses nerfs d'acier depuis le début de la Coupe du monde, l'équipe de France fera face jeudi à Boston en quarts de finale (20h00 GMT) à un défi d'une toute autre ampleur, le Maroc, ...
Lire la suite
Que serait l'Argentine sans Lionel Messi ? Probablement éliminée précocement du Mondial, si le génie, encore buteur et passeur, n'était pas sorti de sa boite pour ramener l'Albiceleste des enfers contre l'Egypte (3-2), qui avait presque réussi le coup parfait mardi ...
Lire la suite
Au terme d’un match assez frustrant, la Suisse et la Colombie se sont départagées aux tirs au but. Au mental, ce sont les Helvètes qui ont arraché leur billet en quarts de finale (0-0, 4-3 aux T.A.B.). Suisse 0-0 (4-3 T.A.B.) Colombie Tirs au but réussis : Xhaka, ...
Lire la suite
Que vous aimiez les grosses frappes, les lobs, les grosses frappes ou les belles actions collectives : voici le top 10 des golazos de cette Coupe du monde 2026, sous réserve de réactualisation. 1 – Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert) contre l’Argentine (3-2 AP) Un nom ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer