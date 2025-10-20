Un club de village remporte le championnat suédois
Historique !
Imaginez-vous Guingamp terminer en tête de Ligue 1 ? Mieux, voyez-vous le club de votre village de 1200 habitants remporter le championnat de France ? Une hérésie qui est devenue plus réelle que jamais, ce lundi, en Suède, où le Mjällby AIF s’est offert le titre de l’Allsvenskan , D1 suédoise.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
