Un club de Ligue 1 se verrait bien relancer Kolo Muani

Un joueur pas bien randalbilisé…

Arrivé pour 95 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort à l’été 2023, où il s’était imposé comme un serial buteur en Bundesliga, Randal Kolo Muani n’a jamais vraiment convaincu au PSG . Plus la saison avance et plus on se rapproche du mercato hivernal, moins l’attaquant français semble entrer dans les plans de Luis Enrique. Une situation qui alimente désormais les rumeurs, notamment après la déclaration du coach monégasque Adi Hütter : « Kolo Muani, ce serait bien ! ». …

BGC pour SOFOOT.com