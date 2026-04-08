L'OM change de logo

Pour oublier l’ère De Zerbi ? Révolution de dingue à l’OM : le club change de logo . Il l’a officialisé lors du gala de la fondation du club, ce mercredi soir. Après 22 ans de service, le logo bleu ciel disparaît. Il laisse place à un O et un M plus foncés, ornés d’une étoile dorée . La com’ tient en un clip promotionnel de près de deux minutes et le logo est présenté en trois points : « Pensé pour la jeunesse, transmis par l’Histoire, conçu pour marquer son temps. »

L’OM change de logo pour la 12 ème fois de son histoire

La suite fait autant frissonner qu’un Monaco-Marseille. Ou pas : « Dans un monde où le football est convenu et aseptisé, nous, L’Olympique de Marseille, restons un bastion d’authenticité et de vérité. Des émotions brutes. Une fierté qui brûle le cœur et le corps. Une énergie sans commune mesure et avec laquelle on ne peut négocier. Ici on dit ce que les autres n’osent pas dire, on montre ce dont ils n’osent à peine rêver. » Il s’agit du douzième changement de logo de l’histoire de l’OM.…

UL pour SOFOOT.com