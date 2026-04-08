La compo de Liverpool contre le PSG, avec une surprise

La compo de Liverpool contre le PSG, avec une surprise

Des comiques sans MS ? S’il n’a pas beaucoup briller avec son ancien club, Hugo Ekitiké est bien titulaire avec Liverpool contre le PSG . Mais alors que la tendance était à une association du Frenchy avec Mohamed Salah en attaque, l’ Égyptien est finalement sur le banc . Jeremie Frimpong, aligné côté droit devrait donc occuper un poste plus offensif, aux côtés de Florian Wirtz. En l’absence d’Alisson, Giorgi Mamardashvili débute dans les buts.

The Reds to take on PSG 🔴 #UCL…

UL pour SOFOOT.com