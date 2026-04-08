Benoît Cauet : « Mircea Lucescu était un peu comme un papa »

Moment de nostalgie. Mircea Lucescu , décédé ce mardi à l’âge de 80 ans, a marqué plusieurs générations de footballeurs après avoir dédié 47 années de sa vie au coaching . Le technicien roumain, passé par Galatasaray, le Shakhtar Donetsk ou encore l’équipe de Roumanie, a croisé le chemin de Benoît Cauet lors de son passage à l’Inter Milan (1998-1999).

« Il était très en avance »

Après 19 matchs disputés sous les ordres de Lucescu , l’ancien milieu de terrain français garde en tête des souvenirs d’un homme attachant et d’un entraîneur avec une identité de jeu bien définie : « C’était une personne très attachante et très attentionnée, un peu comme un papa, avec qui j’ai eu un très bon rapport quand j’étais à l’Inter. Il avait des idées très claires, un peu différentes de celle en Italie, qui étaient plus basées sur un aspect individuel. Le football de Lucescu était davantage centré sur le jeu de zone et l’occupation du terrain. Il était très en avance dans ce domaine. Ses équipes ont souvent très bien joué au foot. À l’entraînement, on travaillait beaucoup sur le plan technique, en cherchant à être très propres dans le jeu. Il voulait mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, avec une philosophie beaucoup liée à la qualité. » …

Propos recueillis par CT pour SOFOOT.com