Un club de l'Ain jouera ses matchs à huis clos après des violences en tribunes
Fight Club version Ain.
L’US Culoz, club de deuxième division de district dans l’Ain , a décidé de jouer tous ses matchs à domicile à huis clos jusqu’à nouvel ordre, a près qu’un dirigeant a été agressé samedi dernier en marge d’un match. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer