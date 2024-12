information fournie par So Foot • 18/12/2024 à 11:17

Un club de Jupiler League tient son nouvel entraîneur

Retour vers le futur.

Alors qu’il s’est séparé de son entraineur Freyr Alexandersson ce mardi , le club du KV Kortrijk tient déjà son remplaçant, comme il l’a officialisé ce mercredi matin. Et il s’agit d’un nom bien connu des Kerels puisque c’est Yves Vanderhaeghe (54 ans) , déjà passé sur le banc de Courtrai entre 2008 et 2015, puis entre 2018 et 2021, qui aura pour mission de redresser la barre d’une équipe qui pointe seulement à la 14 e place (sur 16) de Jupiler League cette saison.…

FG pour SOFOOT.com