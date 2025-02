information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 18:49

Un club de D3 anglaise accusé d'esclavagisme moderne et de discrimination liée à l'âge

L’esclavage est aboli le 26 juillet 1883 en Angleterre, et pourtant…

Dans The Guardian , on apprend que Pete Reynolds, ancien intendant de Crawley Town, accuse le club d’avoir enfreint la loi sur l’esclavagisme moderne dans le cadre d’une plainte pour licenciement abusif et discrimination liée à l’âge. Dans sa demande déposée auprès du tribunal du travail de Londres, Reynolds allègue que le club lui a demandé de travailler jusqu’à 100 heures par semaine sans rémunération supplémentaire , ce qui l’aurait placé sous le seuil du salaire minimum national.…

