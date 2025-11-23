 Aller au contenu principal
Un club chinois sanctionné après des cris de singe de ses supporters
information fournie par So Foot 23/11/2025 à 16:43

Un club chinois sanctionné après des cris de singe de ses supporters

Un club chinois sanctionné après des cris de singe de ses supporters

Ce samedi, le club du Chengdu Rongcheng a été lourdement sanctionnée par la fédération chinoise de football. La raison : certains supporters de l’actuel troisième du championnat local ont été les auteurs de cris de singe à l’encontre du joueur ghanéen Frank Acheampong, qui évolue dans les rangs du Henan FC. Conséquence de ces injures et gestes racistes insupportables, Chengdu a dû régler une amende de 60 000 euros .

Chengdu Rongcheng lost to Henan and their CSL title hope comes into end with one matchday remaining. Some Chengdu fans directed racist abuse at Frank Acheampong, the visiting team’s veteran forward, who has played in China for 8 years. pic.twitter.com/fIpHneQHhR…

TJ pour SOFOOT.com

