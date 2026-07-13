La Croatie tourne la page Zlatko Dalić en rappelant un ancien sélectionneur
La Croatie fait du recyclage. Après le départ de l’historique Zlatko Dalic, la fédération croate de football a annoncé le retour de Slaven Bilic à la tête de la sélection masculine . L’homme de 57 ans avait déjà officié entre 2006 et 2012 à la tête des Vatreni. Il sort de deux saisons sans entraîner après une dernière expérience mitigée du côté d’Al-Fateh, en Arabie saoudite.
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