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La Croatie tourne la page Zlatko Dalić en rappelant un ancien sélectionneur
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 15:01

La Croatie tourne la page Zlatko Dalić en rappelant un ancien sélectionneur

La Croatie tourne la page Zlatko Dalić en rappelant un ancien sélectionneur

La Croatie fait du recyclage. Après le départ de l’historique Zlatko Dalic, la fédération croate de football a annoncé le retour de Slaven Bilic à la tête de la sélection masculine . L’homme de 57 ans avait déjà officié entre 2006 et 2012 à la tête des Vatreni. Il sort de deux saisons sans entraîner après une dernière expérience mitigée du côté d’Al-Fateh, en Arabie saoudite.

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ABS pour SOFOOT.com

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