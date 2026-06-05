Un club anglais va casser sa tirelire pour un gardien français de Ligue 2

Un club anglais va casser sa tirelire pour un gardien français de Ligue 2

Ça bosse bien en Premier League. Selon Canal+, Newcastle a trouvé un accord avec Reims pour le transfert d’Ewen Jaouen . Le gardien de 20 ans devrait rejoindre les Magpies contre un chèque de 28,5 millions d’euros.

Recordman des clean sheets cette saison en Ligue 2, avec 15 matchs sans encaisser de but , le natif de Paris est en passe de découvrir la Premier League dans un club qui a terminé 13 e du dernier championnat. Une petite marche à monter, donc. Voire un escalier complet, avec la concurrence de Nick Pope. …

MJ pour SOFOOT.com