Un club anglais reporte son match à cause... de crottes d'oies sur son terrain

Elles s’en allaient vers le Midi, la Méditerranée ?

Drôle d’affaire en Angleterre. Un match opposant le Wembley FC et Spelthorne Sports a été reporté à cause de la présence de fientes d’oies sur le terrain . L’arbitre a décrété que les conditions de jeu n’étaient pas adéquates. Les locaux s’en sont justifié sur X : « Avant le coup d’envoi, l’arbitre a jugé que le terrain du Spelthorne Sports n’était pas praticable en raison de la présence importante de fientes d’oie sur le terrain. » Merde alors !…

UL pour SOFOOT.com